Ce este hipermetropia și cum o putem corecta VIDEO

Hipremetropia este o deficiență care ne afectează vederea. Spre deosebire de miopie, din cauza hipermetropiei ne pierdem acuitatea vizuală atunci când privim la depărtare sau când încercăm să ne uităm la obiectele apropiate din jur. Pentru corectarea ei avem nevoie de ochelari.

„La hipermetropie avem corecția cu plus. Înseamnă că ochiul este mai scurt, iar imaginea se formează în spate. Pacientul cu hipermetropie nu vede nici la distanță, nici la citit. Aici este diferența față de miopie. Miopul vede bine la aproape, fără ochelari și în funcție de funcție de cât de mare e miopia ține mai aproape sau mai departe de ochi. Adică cineva care are -5 poate citi lejer fără ochelari, dar mult mai aproape de ochi față de normalul nostru de a citi de 33, 40 cm” a explicat dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Copiii care au hipermetropie se confruntă și cu ambliopie, adică ochiul leneș. Ochiul leneș se tratează cu ajutorul unor exerciții care pot fi făcute și acasă, doar la recomandarea medicului oftalmolog.

„Dacă cel mic are hipermetropie există posibilitatea mai mare să aibă un ochi leneș adică ambliopie. Ochiul leneș anatomic arată bine, dar funcțional nu merge. Practic imaginea se formează în creier și acolo” mai spune dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

