Ce este infertilitatea secundară și din ce cauze apare VIDEO

Foarte multe cupluri își doresc să devină părinți pentru a doua oară, însă nu de puține ori sarcina nu este obținută. Medicii definesc această situați infertilitate secundară, iar vârsta este un factor determinant în apariția acestei probleme medicale.

„Infertilitatea secundară este acea problemă de concepe de a avea o sarcină clinică după ce, în trecut, cuplul a avut o sarcină clinică” explică dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie – specializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Deși cauzele infertilității secundare pot fi aceleași cu cele ale infertilității primare, incapacitatea de a obține o a doua sarcină are legătură cu vârsta părinților. De cele mai multe ori, cuplurile își doresc să aducă pe lume al doilea copil după vârsta de 35 de ani când este tot mai dificil.

„Cauzele sunt similare infertilității primare. De cele mai multe ori este vârsta. Pentru că în societatea actuală ne orientăm să concepem în jurul vârstei de 30 de ani, iar pentru al doilea copil suntem pregătiți după 35 de ani. Între timp au trecut niște ani, iar vârsta are un efect negativ asupra fertilității masculine și feminine” mai spune dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie – specializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.



