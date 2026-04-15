Ce este stereotaxia și ce beneficii are pentru pacienții oncologici

Medic primar radioterapie în cadrul Clinicii Oncologice Medicale Amethyst din Satu Mare, dr. Ciprian Enăchescu a explicat la Medika TV ce este stereotaxia.

„Stereotaxia este o tehnică de radioterapie externă. Radioterapia este împărţită în două mari categorii, ceea ce numim teleterapie, în care sursa care emite fasciculul de iradiere se găseşte la distanţă de tumor şi respectiv brachiterapia sau curiterapia, cum era cunoscut înainte, în terminologia franceză, în care sursa de iradiere este pusă în tumor sau în proximitatea tumorului. Deci stereotaxie este o tehnică de radioterapie externă, care are două mari particularităţi. Doză foarte mare pe şedinţă, într-un număr mic de şedinţe, deci asta e calitatea tehnică, să spunem, şi pe un volum foarte mic, o tumoră foarte mică. Din cele două elemente care reprezintă o doză foarte mare pe şedinţă şi respectiv volumul foarte mic tumoral care trebuie iradiat, rezultă o consecinţă care trebuia respectată obligatoriu. Precizia. (…) Deci e un tratament foarte bine ţintit în spaţiu” susține medicul.

Întrebat prin ce se distinge această procedură, faţă de radioterapia convenţională, medicul a precizat că aici este vorba de un volum tumoral foarte-foarte mic.

”Diferenţa între radioterapia convenţională, radioterapie clasică şi stereotaxsia se poate discuta pe mai multe paliere. Înainte de toate am precizat împreună că e vorba de un volum tomoral foarte mic, care necesită o precize foarte mare. (…) În momentul în care precizia nu este respectată, există un risc de toxicitate foarte mare”, a explicat Enăchescu.