În foarte multe familii în care există copii mici sunt și animale de companie. Interacțiunea celor mici cu animalele este importantă pentru dezvoltarea lor emoțională.

„Apreciez părinții care iau animăluțe pentru copiii lor. Îi ajută să învețe să fie empatici și responsabili. Toate lucrurile trebuie gestionate diferit când vorbim despre copii. Cei mici nu știu, de exemplu, ce se întâmplă dacă un animal este tras de ureche sau de coadă. În momentul în care avem un animal, copiii învață cum să se poarte cu un animal”, susține dr. Beatrice Ilea, medic veterinar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Mai mult, datorită interacțiunii cu animalele copiii învață să socializeze mai mult.

„Este practic ușa deschisă către socializare cu alți oameni sau alte animăluțe, ale altor persoane”, mai spune dr. Beatrice Ilea, medic veterinar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.