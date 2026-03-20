Ce putem face pentru a amâna operația în cazul coxartrozei VIDEO

De cele mai multe ori, coxartroza se tratează prin înlocuirea chirurgicală a articulației șoldului. Sunt însă și situații în care putem amâna operația. Totul depinde de stilul nostru de viață.

„Există soluții pentru a amâna operația. Dacă ne gândim cum să încetinim progresul bolii, ar trebui să ținem cont că trebuie să slăbim, dacă avem multe kilograme în plus” explică dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

De asemenea, trebuie să fim foarte atenți și în privința modului în care facem mișcare. Există doar anumite tipuri de mișcare pe care medicii le recomandă.

„Dacă păstrăm o mișcare ușoară a șoldurilor, scoatem alergarea, scoatem săriturile și ne ducem undeva în zona înot sau mers pe bicilcetă. Mersul pe bicicletă este posibil când boala este la început, în stadiile avansate nu este recomandat pentru că nu mai există mobilitate” mai spune dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.