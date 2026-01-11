Ce se întâmplă cu consumatorii de droguri atunci când ajung la spitale VIDEO

Există o întreaga procedură pe care medicii trebuie să o respecte atunci când vin în contact cu pacienții care au consumat substanțe interzise. De cele mai multe ori, aceștia ajung la camerele de gardă ale spitalelor, fiind considerați urgențe medicale.

„Se realizează un examen toxicologic la care primim rezultatul în câteva ore, tratametul este ghidat de starea clinică a pacientului, nu neapărat de rezultatele analizelor. Iar în funcție de ceea ce iese la examenul toxicologic putem merge mai departe să ne ghidăm tratamentul„ spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, pacienții primesc și îngrijire medicală din partea unui medic psihiatru, iar acesta poate prescrise și un tratament, dacă este necesar.

„Pacienții sunt evaluați și de un medic psihiatru. Sunt

sfătuiți, li se oferă o schemă de tratament dacă se consideră și sunt reintegrați în societate” mai spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.