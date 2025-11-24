Ce soluții are Alexandru Rogobete pentru problema pacienților plimbați între spitale

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete a explicat cum va fi rezolvată problema paciențoilor plimbați între spitale. Soluția, reclasificarea unităților medicale.

„Prin reclasificare și prin atribuirea clară a serviciilor pe care aceste spitale le pot oferi, inclusiv traseul pacientului între unitățile sanitare va fi regândit. Și, practic, venim în sprijinul pacientului. Pentru că eu am spus de multe ori: noi avem în țara asta în multe locuri infrastructură cum nu există în multe clinici private, pentru că s-au făcut investiții în ultimii ani. Discutăm aici de investiții enorme, și, evident, pentru că sunt făcute în ultimii 3-4 ani vorbim de echipamente de ultimă generație, dar oamenii nici nu știu de ele, pentru că traseul pacientului în sistemul de sănătate este neclar. Tocmai această reclasificare, regândire, simplificare birocratică va ușura traseul pacientului” a mai spus Alexandru Rogobete.