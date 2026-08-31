Ce spune CNAS despre utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate și a Cărții Electronice de Identitate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează, referitor la utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) şi a Cărţii Electronice de Identitate (CEI), că accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiţionat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI, având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea şi implementarea adaptărilor tehnice. Potrivit sursei citate, implementarea noilor funcţionalităţi se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicaţiile utilizate de furnizori vor fi actualizate şi vor putea utiliza noile componente tehnice.

CNAS informează furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) şi a Cărţii Electronice de Identitate (CEI), au fost publicate pe site-ul CNAS specificaţiile tehnice de interfaţare, precum şi componentele necesare dezvoltatorilor de aplicaţii informatice.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, documentaţia este disponibilă pe site-ul CNAS, în secţiunea “Informaţii Furnizori”, subsecţiunea “SIUI”, rubrica “Specificaţii de interfaţare SIUI” (link direct: https://cnas.ro/siui/) şi este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în vederea actualizării soluţiilor existente şi asigurării interoperabilităţii acestora cu sistemele informatice ale CNAS.

“Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea şi implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, precizează CNAS.

Sursa citată menţionează că furnizorii care folosesc aplicaţii informatice dezvoltate de terţi sunt rugaţi să ia legătura cu producătorii acestora, astfel încât aplicaţiile să fie actualizate şi pregătite pentru utilizarea noilor funcţionalităţi.

“Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziţia dezvoltatorilor specificaţiile de interfaţare şi componentele SDK necesare realizării acestor adaptări. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicaţiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiţionat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI”, precizează aceeaşi sursă.

Specialiştii CNAS adaugă că implementarea noilor funcţionalităţi se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicaţiile utilizate de furnizori vor fi actualizate şi vor putea utiliza noile componente tehnice.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va continua să informeze furnizorii cu privire la etapele tehnice necesare şi recomandă acestora să urmărească permanent informaţiile şi actualizările publicate în secţiunea dedicată SIUI de pe site-ul instituţiei.

“De asemenea, având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri şi modele de cititoare de carduri, este important ca aceştia să beneficieze de suficient timp pentru a-şi adapta infrastructura, astfel încât echipamentele utilizate să poată citi atât cardurile naţionale de sănătate, cât şi cărţile electronice de identitate. De aceea, chiar dacă sistemul este funcţional, CNAS va menţine ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, astfel încât furnizorii să beneficieze de timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii şi a noilor facilităţi oferite de CNAS prin platforma informatică”, mai arată sursa citată.