De la 1 septembrie, plaforma E-Sănătatea mea este funcțională

Noul soft informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, E-SănătateaMea, va deveni funcțional de marți, 1 septembrie. Cu ajutorul lui, pacienții se pot programa online la medicii specialiști, dar vor fi nevoiți să meargă la medicul de familie pentru bilete de trimitere și rețete medicale.

Softul reprezintă un demers de reducere a birocrației din sistemul public de sănătate. Marele avantaje pe care îl oferă este că dă posibilitatea pacienților să se programeze la un medic specialist, aflat în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Înrolarea în platformă se poate face atât individual, dar trebuie creat un cont separat prin RoeID, sau cu ajutorul medicilor de familie.

„Noua platformă de sănătate îi pune în față pe pacienți cu medicii specialiști din ambulatorul de specialitate (policlinici – n.red.) aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Un pacient care are un bilet de trimitere către o anumită specialitate medicală în ambulatoriu intră pe portalul E-Sanatatea Mea, caută specialitatea respectivă, își alege județul, își alege localitatea și își alege intervalul de timp în care ar dori să fie consultat” a declarat dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, într-un interviu pentru HotNews.

Mai mult, președintele CNAS a explicat și care sunt dezavantajele pentru pacienți.

„Pentru medicamentele care sunt scumpe și foarte scumpe, de mii sau zeci de mii de euro, pacientul, în momentul de față, trebuie să meargă la medicul din ambulator, lună de lună, să îi prescrie această rețetă. Ceea ce vom face – și ne-am gândit că lucrul acesta trebuie corectat – este că medicul de familie sau cel de specialitate va putea scrie această rețetă pentru 3 luni. Astăzi există această facilitate pentru medicamentele ieftine și în România” mai spune președintele CNAS.