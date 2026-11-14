Ce sunt substanțele psihoactive. Au un impact devastator asupra creierului VIDEO

Substanțele psihoactive reprezintă o nouă generație de droguri, cu efecte imediate asupra sistemului nervos central și a psihicului.

„Suntem de-a dreptul oripilați de amploarea fenomenului, mai ales în zona drogurilor de mare risc, a substanțelor psihoactive, a etnobotanicelor, care sunt foarte periculoase. Sunt substanțe de sinteză ce mimează efectele drogurilor naturale, dar care au efecte de sute de ori mai puternice”, susține OVIDIU ALEXINSCHI, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie Socola, coordonator național al programului „No addict”, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Efectele lor asupra sănătății sunt devastatoare.

„Efectele lor sunt devastatoare. Produc psihoze, depresie, stări delirante. Produc disforii, insomnii și anxietate extremă”, mai spune OVIDIU ALEXINSCHI, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie Socola, coordonator național al programului „No addict”, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.