Centru de expertiză pentru bolile rare, deschis la Craiova

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea la Craiova a unui nou centru de expertiză pentru bolile rare.

„Continuăm consolidarea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara” potrivit ministrului Sănătății.

Cele două centre din țară funcționează la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Primul centru este dedicat diagnosticului și managementului integrat al angioedemului ereditar, o boală rară cu potențial sever, care necesită evaluare rapidă și intervenții specializate, iar cel de-al doilea vizează diagnosticul unor anomalii vasculare rare, cu accent pe diagnostic corect, monitorizare și coordonarea îngrijirii pe termen lung.

„Odată cu cele două centre, rețeaua națională ajunge la 52 de centre de expertiză funcționale. (…) În mai puțin de un an de mandat, au fost introduse 8 astfel de centre, semn că recuperăm întârzieri și construim o infrastructură coerentă pentru pacienții cu boli rare” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.