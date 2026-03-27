Certurile dintre părinți, răni invizibile pentru copii

În orice familie există discuții aprinse, însă contează felul în care ele sunt gestionate astfel încât copilul să nu se simtă afectat emoțional. Mulți părinți preferă să se certe departe de copii, dar acest comportament nu este unul sănătos, pentru că starea de tensiune persistă între parteneri, iar copiii o vor percepe ca pe o normalitate.

„În general evenimentele traumatizante au un caracter de durată. O picătură poată să spargă o placă de beton dacă vine ani la rând peste ea. Dacă această tensiune este o stare de permanență, de normalitate, cu cât va fi mai prelungită, cu atât efectul va fi resimți de copil” susține dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică.

Ce este de făcut?

În momentul în care certurile apar, cei doi părinți trebuie să elimine factorul care a declanșat discuția aprinsă, dar într-un moment calm și să discute responsabil și asumat despre motivul care a generat cearta. Astfel, copilul va înțelege că pot exista și situații tensionate, dar care pot fi rezolvate cu calm și comunicare.

„Felul în care sunt gestionate aceste situații poate să reprezinte un model pentru copii. În momentul în care, să zicem, ne-am înfuriat sau am spus lucruri nedorite în fața copilului și apoi tragem aer în piept și căutăm o cale de negociere, iar copilul crede că e firesc să te superi, dar apoi încerci să găsești o soluție sănătoasă de a repara problema și ambii părinți fac eforturi ca lucrurile să se reașeze pe făgașul normal, putem înțelege că există situații delicate, dar pe care le reparăm. Nu în momentul de maximă tensiune, ci atunci când amândoi ne-am relaxat și putem discuta civilizat” mai spune dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică.