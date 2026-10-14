Clinicile dentare private, sprijin în prevenția sănătății orale. Sfaturile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Deși statul ar trebui să facă mai multe eforturi în privința sănătății orale, în realitate clinicile private sunt cele care susțin astfel de demersuri.

Mediul Lorelei Nassar recunoaște public faptul că, prin intermediul clinicii pe care o conduce, a inițiat numeroase campanii privind prevenția în sănătatea orală. Vizate au fost școlile, dar și partenerii săi.

„Noi, în cadrul clinicii dentare pe care am construit-o, facem eforturi de prevenție în toate forurile posibile. Ne-am dus în școli și am făcut campanii de prevenție. Am discutat cu copiii despre igiena dentară. S-au făcut eforturi similare în cadrul companiilor partenere. Am avut sute de participanți la aceste întâlniri”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul Lorelei Nassar susține că statul s-ar putea implica mai mult în astfel de acțiuni.

„Chiar dacă igiena dentară sau prevenția dentară pare un subiect arid, am avut webinar de o oră și jumătate cu 200 de participanți, niciunul dintre ei nu au părăsit grupul. Vorbim despre prevenția cancerului oral, vorbim despre impactul social al zâmbetului sănătos. Ne-am dori și susținerea statului în aceste demersuri”, adaugă dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.