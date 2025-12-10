CMR despre situația Spitalului Rovinari: 24 de medici deservesc 60 de mii de oameni

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au transmis un mesaj în urma decesului medicului de 48 de ani în timpul gărzii la Spitalul Orășenesc din Rovinari.

„Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…Medic chirurg de numai 48 de ani mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orăşenesc ‘Sf. Ştefan’ din Rovinari. Reprezentanţii spitalului, contactaţi de reprezentanţii CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populaţie de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare” potrivit mesajului transmis de oficialii CMR.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a atras atenţia că pre des se întâmplă astfel de tragedii: ”Prea des aceste tragedii. Nu ştim cauza morţii, dar vorbim de un medic de numai 48 de ani, am înţeles că era bolnav. Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi colegi, cărora le transmitem condoleanţele noastre”.