CNAS poate deconta a doua opinie medicală

Pacienții din România vor avea dreptul la a doua opinie medicală, fără a plăti suplimentar. Ea va fi decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Dreptul este prevăzută într-un act normativ ce vine să completeze Legea Pacientului. Actul normativ a fost deja votat de Parlament, promulgat de președintele României și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Actul normativ introduce două noi paragrafe în Legea drepturilor pacientului.

“Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultaţia”, prevede actul normativ.

“Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, se arată în al doilea paragraf introdus de noua lege.