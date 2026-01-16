Colaborare în domeniul Sănătății între România și Republica Moldova. Mesajul ministrului Alexandru Rogobete

Miniștrii Sănății din România și Republica Moldova s-au întâlnit la Chișinpu pentru a discuta modul în care sistemele din cele două țări ar putea fi îmbunătățite.

Mai mult, ministrul român al Sănătății a discutat și cu medicii, efectuând o vizită la Spitalul Clinic Republican „Timoftei Moșneaga” din Chișinău.

Întâlnirea de astăzi, de la Chişinău, cu domnul Emil Ceban, omologul meu din Republica Moldova, a fost centrată pe funcţionarea concretă a sistemului de sănătate şi pe soluţiile care pot fi aplicate în practică, nu doar discutate la nivel teoretic. Am abordat organizarea serviciilor medicale, capacitatea instituţiilor de a susţine reforme reale şi modul în care proiectele din sănătate trebuie gândite astfel încât să producă rezultate vizibile şi măsurabile în sistem”, a anunţat, vineri, într-un mesaj pe pagina de Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, un punct esenţial al discuţiilor a fost schimbul de experienţă legat de ceea ce funcţionează deja în teren şi de ceea ce poate fi îmbunătăţit: fluxurile din spitale şi ambulatoriu, deciziile bazate pe date şi, mai ales, nevoia de continuitate în reformă.

”Problemele din sănătate sunt adesea similare, iar soluţiile eficiente sunt cele deja testate, nu reinventate de fiecare dată”, a mai transmis Rogobete.