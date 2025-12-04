Colegiul Medicilor din România: Criza apei din Prahova afectază și medicii de familie și de ambulatoriu

Colegiul Medicilor din România atrage atenția cu privire la faptul că problemele generate de lipsa apei din Prahova afectează, pe lângă cele cinci spitale, și cabinetele medicilor de familie și ale medicilor de ambulator.

„Este esențial să subliniem că, pe lângă spitalele din județul Prahova, criza apei afectează în mod direct și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a evidențiat importanța dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, instituții ce sunt implicate pentru sprijinul unităților medicale afectate” susțin reprezentanții Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din România solicită autorităților competente să identifice soluții și măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfășoare și să poată fi acordată în condiții optime pacienților din județul Prahova.