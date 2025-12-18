Combinația care ne întinerește. Ce spun medicii despre coenzima Q10 și vitamina C

Există foarte multe metode de a ne păstra vitalitate odată cu trecerea timpului. Medicii ne recomandă însă suplimentele alimentare. Ele au la bază ingrediente active și naturale care pot face bine organismului.

Suplimentele alimentare pot fi combinate astfel încât să aibă efecte benefice, împiedicând astfel degradarea celulară. O astfel de combinație este coenzima Q10 și vitamina C.

„Combinația aceasta de coenzima Q10 și vitamina C este utilă pentru reducerea gradului de degradaere a colagenului din piele și țesuturi. Și din exterior și interior putem să facem bine” susține dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Trecerea timpului accelerează procesul de degradare celulară. Iar acest fenomen este resimțit la nivelul organismului nostru prin diferite simptome.

„Cea mai frecvent întâlnită plângere a oamenilor care înaintează în vârstă este legată de lipsa vitalității. Nu este un lucru de necontrolat” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Degradarea celulară poate fi însă întârziată sau ținută sub control cu ajutorul suplimentelor naturale. Administrate corect și conform indicațiilor terapeutice, suplimentele ne pot întineri.

„Degradarea se produce, dar o putem ține sub control astfel încât să ne bucurăm de viață și de energie” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.