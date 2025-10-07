Comitetul Nobel nu a reușit să dea urma lui Fred Ramsdell, cercetător laureat al premiului pentru Medicină

Comitetul Nobel a decis acordarea premiului pentru Fiziologie sau Medicină cercetătorilor americani Fred Ramsdell și Mary Brunkow, dar și omului de știință japonez Shimon Sakaguchi pentru descoperirile pe care le-au făcut legate de sistemul imunitar. Fred Ramsdell nu a putut fi contactat de Comitetul Nobel pentru că se afla într-o drumeție.

Cofondator al laboratorului în care Fred Ramsdell a făcut cercetările care i-au adus Premiul Nobel pentru Medicină, Jeffery Bluestone a declarat pentru AFP că a încercat să-i dea de urmă dar i-a fost imposibil.

„Am încercat să dau de el, dar cred că este într-o excursie cu rucsacul într-o zonă rurală din Idaho” a declarat Jeffery Bluestone, pentru AFP.

Cercetătorii americani Fred Ramsdell și Mary Brunkow, alături de omul de știință japonez Shimon au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină datorită studiului lor dedicat „toleranței imunitare periferice”.