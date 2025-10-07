Comitetul Nobel nu a reușit să dea urma lui Fred Ramsdell, cercetător laureat al premiului pentru Medicină

FacebookEmailWhatsApp

Comitetul Nobel a decis acordarea premiului pentru Fiziologie sau Medicină cercetătorilor americani Fred Ramsdell și Mary Brunkow, dar și omului de știință japonez Shimon Sakaguchi pentru descoperirile pe care le-au făcut legate de sistemul imunitar. Fred Ramsdell nu a putut fi contactat de Comitetul Nobel pentru că se afla într-o drumeție.

Cofondator al laboratorului în care Fred Ramsdell a făcut cercetările care i-au adus Premiul Nobel pentru Medicină, Jeffery Bluestone a declarat pentru AFP că a încercat să-i dea de urmă dar i-a fost imposibil.

„Am încercat să dau de el, dar cred că este într-o excursie cu rucsacul într-o zonă rurală din Idaho” a declarat Jeffery Bluestone, pentru AFP.

Cercetătorii americani Fred Ramsdell și Mary Brunkow, alături de omul de știință japonez Shimon au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină datorită studiului lor dedicat „toleranței imunitare periferice”.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro