Igiena dentară și controalele regulate la stomatolog sunt foarte importante pentru sănătatea întregului organism. Infecțiile orale, de exemplu se pot extinde și pot afecta alte organe din corp așa cum sunt creierul sau inima.

„S-a întâlnit să apară un abces la distanță, din zona creierului, cu punct de plecare o măsea. Un dinte care se umple de puroi sau alte țesuturi infectate, în zone adiacente. În zona obrazului” explică dr. Ramona Hîrbu medic specialist stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Unde pot fi tratate aceste complicații

Aceste complicații ale stării de sănătate generate de infecțiile dentare nu se tratează ușor. Pentru ele, este nevoie de tratament specializat. Trebuie să mergem într-o clinică dedicată problemelor oro-maxilo-faciale, nu la cabinetul medicului stomatolog.

„Sunt complicații care se tratează foarte greu. Nu mai este de mers doar la stomatolog” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.