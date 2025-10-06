Concurs pentru postul de manager al Spitalului „Sf. Maria” Iași

În cadrul unei conferințe de presă, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași a anunțat faptul că va scoate la concurs postul de manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”. Unitatea medicală are un manager interimar, după demiterea fostei conduceri în urma scandalului provocat de moartea celor 7 copii infectați cu bacteria Serattia în timp ce erau internați la ATI.

„Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior – economişti sau jurişti – conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă” a precizat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, potrivit Agerpres.

Oficialul a precizat că toate persoanele responsabile de moartea celor 7 copii trebuie să răspundă civil sau penal.

„ Toţi cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi omeneşti sau de lucruri care nu au funcţionat conform protocoalelor medicale aflate în vigoare, vor plăti. (…) Mă bucur şi apreciez foarte mult că Ministerul Sănătăţii a trimis deja adrese către Poliţie şi către Parchet pentru a verifica cum s-au desfăşurat lucrurile la Spitalul de Copii ‘Sfânta Maria’. Practic, ei ar fi trebuit să trimită un raport, dar raportul nefiind finalizat, nu l-am primit încă” a mai spus șeful Consiliului Județean Iași.