Conferința internațională “Hope for Severe and Affective Disorders”. Lideri mondiali în domeniul psihiatriei, la București

Pe 3–4 decembrie 2025, Hotel Pullman, București, devine locul unde psihiatria și psihoterapia bazată pe dovezi se întâlnesc, la un nivel excepțional, pentru a construi o viziune comună: tratamente integrate si eficiente pentru tulburările psihice severe.

Conferința internațională “Hope for Severe and Affective Disorders” aduce, pentru prima dată în România, 11 lideri mondiali în tratamentul depresiei rezistente la tratament, tulburării bipolare, schizofreniei, ADHD-ului, autismului la adult și tulburărilor de personalitate.

Suntem deosebit de mândri sa așteptam în România cercetători de prestigiu ca Prof Rujescu sau Prof Fagiolini , experi in domeniul depresiei . In contextul în care multe patologii sunt considerate încă în Romania ”credințe eronate”, suntem onorați că personalități ca dl prof Buitelaar (al doilea cel mai citat cercetător în domeniul ADHD si autism la adulti) sau doamnele prof Kuipers (coordonator al ghidurilor pe schizofrenie in UK) sau doamna prof Holly Swartz, coautor al IPSRT, au acceptat să participe in premiera la o conferință in Romania.

Patologiile marcate de instabilitate emoțională severă, tentative multiple de suicid, automutilare și consum de droguri vor beneficia de prezența tutror liderilor DBT (terapia dedicate acesteor suferinte) de la nivel european și mondial, precum dna Prof Swales, liderul asociatiei Mondiale si Prof Bohus, liderul european.

În contextul actual al atacurilor globale asupra rigorii științifice și a creșterii alarmante a dezinformării, această conferință vine ca o oportunitate de a schimba perspective și a crește încrederea pacienților că tratamentele disponibile în România sunt la standarde internaționale. Misiunea noastră este să inspirăm și să formăm noua generație de practicienti, poziționând România ca lider regional în sănătatea mentală integrată.

Acest eveniment, exclusiv tratamentului integrat al tulburărilor afective și severe, isi doreste să creeze o platformă unică pentru schimbul de cunoștințe între experți internaționali și profesioniști români.

Interesul final este însă în favoarea pacientului: ne dorim să aliniem practica din România cu cea internațională, în care recuperarea completă este OBIECTIV STRATEGIC în orice program de tratament privind sănătatea mintală.

Din Romania, Doamna Prof Miclutia (Cluj), Dl Prof Andrei Miu (Cluj), Dl Prof Enatescu (Timisoara), dl Prof Turliuc (Iasi) si domnul Prof Ifteni (Brasov) vor participa ca lectori la acest eveniment si sunt membri ai Comitetului Stiintific, fiind prezidat de doamna Prof Miclutia.

Speram ca prelegerile lor să schimbe aceste perspective, oferind șansa pacienților la diagnostice și tratamente integrate și eficiente.

Evenimentul este creditat cu 12 puncte EMC si 8 puncte COPSI.

Cei interesați să paticipe se pot inscrie pe https://medwayevents.ro/hope-for-severe-affective-disorders/

Dacă doriți să participați cu un coleg, puteti folosi COLEG25 pentru o reducere de 25% din taxa de participare!

Va asteptam!