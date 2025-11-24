Conferința Națională “Pacientul în Centru”, sprijin pentru bolnavii oncologici din România

Asociația SURSA – Suport și Resursă a organizat prima ediție a Conferinței Naționale “Pacientul în Centru – Suport și Resurse în Oncologie: Alianța pentru Viață”, un eveniment dedicat consolidării dialogului dintre pacienți, specialiști, decidenți și instituțiile implicate în prevenția, diagnosticul și tratamentul cancerului în România.

Evenimentul s-a desfășurat în București și a reunit lideri din domeniul oncologiei, reprezentanți ai societăților medicale, autorități, organizații de pacienți și specialiști din zone complementare – psihologie, nutriție, medicina de familie și asistență socială.

Printre speakerii conferinței am avut onoarea să îi găzduim dl. Alexandru Rogobete – Ministrul Sănătății și Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan – Președinte CNAS, prezențe esențiale pentru orice discuție despre un sistem de sănătate orientat cu adevărat către pacient. Participarea domniilor lor a confirmat incă o dată importanța construirii unei oncologii moderne, integrate și accesibile.

Gazda evenimentului a fost îndrăgita actrița Eugenia Șerban, ambasador al luptei împotriva cancerului și susținător activ al proiectelor dedicate pacienților oncologici, vicepreședinte al Asociației SURSA.

Agenda completa aici: https://asociatiasursa.ro/pacientul-in-centru-conferinta-2025/

Obiectivele conferinței

Conferința își propune să:

plaseze pacientul oncologic în centrul deciziilor medicale și strategice;

în centrul deciziilor medicale și strategice; creeze un cadru unitar de colaborare si dialog direct între medici, autorități și pacienți;

între medici, autorități și pacienți; faciliteze accesul la informații esențiale privind prevenția, screeningul și tratamentele inovatoare;

privind prevenția, screeningul și tratamentele inovatoare; aducă în atenție importanța suportului psihologic , a recuperării post-tratament și a integrării socio-profesionale;

, a recuperării post-tratament și a integrării socio-profesionale; susțină crearea unor mecanisme sustenabile de educație, navigare și orientare în sistemul oncologic.

Teme centrale ale conferinței

Alianțe interdepartamentale și politici publice pentru un sistem oncologic centrat pe pacient

Inovatie/ Terapii tintite/Medicina personalizata

Screening și depistare precoce în cancer

Experiența și drepturile pacientului în sistemul de sănătate

Comunicarea medic–pacient și managementul emoțional

Rolul psihoterapiei în toate etapele bolii

Nutriția în oncologie și recuperarea post-tratament

Navigarea medicală și accesul la resurse

Participanți

Conferința a reunit:

Specialisti renumiți oncologi, chirurgi, radiologi, specialiști în screening;

psihoterapeuți, medici nutriționiști si dieteticieni, navigatori de pacienți;

reprezentanți ai Ministerului Sănătății, CNAS, INSP;

lideri ai societăților medicale și ai organizațiilor de pacienți;

pacienti oncologici – ce au trecut sau trec in acest moment prin experienta cancerului (Dr. Monica Pop, Sanda Nicola, Delia Botea, Bianca Brad, Viorica Neagu, Olga Ghitac – presedinta Asociatiei Sursa) si care au transmis un mesaj direct si onest despre

Conferinta națională “PACIENTUL ÎN CENTRU“ a marcat un pas important în schimbarea mentalităților în România din sistemul medical oncologic – trecerea de la centrarea pe tratament la centrarea pe pacient – cu o abordare integrată, empatică și personalizată. Participanții conferinței “PACIENTUL ÎN CENTRU” au devenit astfel ambasadori ai actului medical umanizat și integrat în România.

Despre Asociația SURSA – Suport și Resursă

Asociația SURSA este o organizație dedicată pacienților oncologici, familiilor acestora, dar și cadrelor medicale ce sunt alături de aceștia zi de zi, oferind programe de suport psihologic, consiliere, navigare medicală, educație pentru sănătate și campanii naționale de informare privind prevenția și depistarea precoce a cancerului.