 Conferința Smart Diaspora 2025 – „Diaspora și prietenii ei”

Între 4 și 7 noiembrie 2025, municipiul Cluj-Napoca va găzdui o nouă ediție a Conferinței diasporei academice și științifice românești – Smart Diaspora 2025, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, sub egida Guvernului României, Ministerului Educației și Cercetării, Academiei Române, Uniunii Universităților Clujene și UEFISCDI.

Evenimentul reunește personalități academice și cercetători de prestigiu din România și din diaspora, creând un spațiu de dialog și colaborare științifică internațională. Prin intermediul workshop-urilor exploratorii, conferința urmărește stimularea parteneriatelor între cercetători, universități și institute din întreaga lume, precum și implicarea studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători în activități științifice de actualitate și impact global.

O tradiție a excelenței și colaborării internaționale

Începând cu prima ediție din 2008, Conferința Diaspora Științifică Românească a devenit un reper al cercetării românești la nivel mondial, dar și un catalizator al talentului și expertizei diasporei academice românești.

De-a lungul celor cinci ediții precedente (2008, 2010, 2012, 2016, 2023), evenimentul a reunit peste 4.000 de participanți și a subliniat importanța strategică a științei, tehnologiei și inovării în dezvoltarea societății cunoașterii și a economiei bazate pe cercetare.

Smart Diaspora a demonstrat în timp că punțile între cercetarea românească și cea internațională pot fi consolidate prin dialog, colaborare și viziune comună, oferind un cadru de conectare între institutele românești și centrele de excelență de peste hotare.

Teme de actualitate științifică – de la genomică la inteligență artificială și sustenabilitate

Ediția din acest an aduce în prim-plan peste 30 de workshop-uri exploratorii, acoperind domenii emergente și interdisciplinare, de la genomică sistemică și medicină de precizie, până la inteligență artificială, energie verde și bioeconomie sustenabilă.

Printre temele reprezentative se numără:

„Importanța genomicii sistemice – om, animal, plante, microorganisme – în modelarea și calibrarea politicilor publice în alimentație, sănătate și mediu”, coordonat de Dr. Mircea Adrian Grigoraș (USAMV Cluj-Napoca) si Prof. dr. Maria Puiu (ICDG Bucuresti);

„Frontiere în Inteligența Artificială: provocări și perspective”, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

„Tranziția energetică și orașele verzi: perspective academice pentru un viitor sustenabil”, susținut de cadre universitare ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca;

„Cercetarea și formarea în microchirurgie experimentală – de la mâna umană la roboți și inteligență artificială”, coordonat de Prof. Dr. George Dindelegan;

„Bioeconomia și biotehnologiile moderne în sprijinul dezvoltării durabile”, coordonat de Prof. Dr. Dan Vodnar și Dr. Adriana Urcan;

„Psihologie și stil de viață sănătos: direcții emergente și inovații tehnologice în suportul sănătății mintale”, sub îndrumarea Prof. Dr. Oana David.

„Progrese în diagnosticul și tratamentul bolilor neoplazice”, sub coordonarea Prof. Dr. Tudor Ciuleanu

Prin aceste direcții de cercetare, conferința devine o platformă transdisciplinară de reflecție și inovare, menită să conecteze domenii complementare – de la științele vieții și ale mediului, la inginerie, arte, neuroștiințe și politici publice bazate pe dovezi.

Deschiderea oficială a conferinței va avea loc marți, 4 noiembrie 2025, în Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai. În zilele următoare, între 5–6 noiembrie, se vor desfășura workshop-urile exploratorii și evenimente de socializare științifică., Conferința se va încheia vineri, 7 noiembrie, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, cu prezentarea concluziilor workshop-urilor exploratorii, urmată de un concert susținut de Orchestra diasporei românești.

O conferință sub semnul cunoașterii și al colaborării

Smart Diaspora 2025 își propune nu doar să aducă împreună elitele științei românești și internaționale, ci și să creeze premisele unei strategii de lungă durată pentru consolidarea cercetării românești prin colaborare globală.

Prin diversitatea temelor abordate, conferința confirmă faptul că România devine un actor activ în marile dialoguri științifice contemporane, un loc unde cercetarea, inovația și viziunea comună modelează viitorul societății.

Program și detalii: https://diaspora-stiintifica.ro