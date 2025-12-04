Consumul de alcool, risc pentru sănătatea pancreasului VIDEO

Alcoolul consumat în exces poate provoca multiple disfuncții în corp. Unul dintre organele pe care îl afectează este pancreasul.

„Alcoolul în cantități mari și dese poate să ducă la episoade de pancreatită acută. Dar chiar dacă nu conumăm cantități mari pentru organism și pentru pancreas o stimulare frecventă sau zilnică a celulelor și o mini activare a celulelor din pancreat poate provoca o pancreatită cronică„ a explicat

dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pancreatita cronică este responsabilă de apariția multor afecțiuni. Printre acestea se numără diabetul sau chiar cancerul de pancreas.

„Pancreatita cronică poate să fie cauză de cancer de pancreas, dar poate provoca și diabet. O dată cu celelulele mai spune

