Consumul de alcool și problemele de sănătate pe care le provoacă VIDEO

Alcoolul, la fel ca și drogurile, provoacă dependență. La fel ca și drogurile, alcoolul produce numeroase modificări nevaste la nivelul organismului. Cele mai importante organe pot fi afectate din cauza consumului de alcool, atrag atenția medicii.

„Consumul de alcool provoacă multe complicații hepatice și cardiovasculare, extrem de cunoscute” spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

În cazul tinerilor și adolescenților, al căror creier este încă în formare, poate fi afectată și funcția cognitivă.

„În cazul adolescenților, când vorbim despre un creier care nu a ajuns la maturitate, apar multe fenomene neurocognitive. Crierul adolescenților, fiind încă în dezvoltare, pot apărea multe tulburări, chiar și manifestări psihiatrice” spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

În majoritatea cazurilor, dependența de alcool apare pe fondul apariției fenomenului de toleranță.

„Am observat și fenomenul de tolernață. Sunt cazuri de pacienți cu alcoolemii foarte mari, dar care clinic nu par atât de afectați. Este vorba despre acest efect de toleranță. Corpul cere o cantitate tot mai mare de alcool, așa cum se întâmplă și în cazul substanțelor de abuz” mai spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.