Consumul de droguri, risc imens pentru sănătate. Bolile asociate dependenței VIDEO

Pe lângă dependență și problemele emoționale, consumul de droguri aduce și o serie de afecțiuni cronice. Este vorba despre infecții virale sau boli ale ficatului și creierului.

„Pericolul major, în afara faptului că ne confruntăm cu retragere socială, cu disfuncționalitate, atât pe plan școlar, profesional, cognitiv, avem foarte multe comorbidități. Putem să ajungem la afecțiuni somatice grave,. Foarte des vedem boli infecțioase, hepatite B, C, HIV/SIDA și din cauza consumului putem avea afecțiuni ale ficatului și creierului” susține dr. Ines-Prefit-Iarca, medic psihiatru, director medical al Spitalului „Sf. Stelian” din București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Din fericire, Spitalul „Sf. Stelian” din București dispune de o echipă de medici multidisciplinară cu ajutorul căreia toate aceste probleme medicale pot fi diagnosticate, iar pacienții primesc tratamentul de care au nevoie.

„Spre fericirea noastră, la spital dispunem și de alte specialități medicale și în cazul acesta putem să ne redirecționăm pacienții rapid. Foarte importantă este și doamna doctor de medicină internă care ne ajută cu toate aceste investigații” mai spune dr. Ines-Prefit-Iarca, medic psihiatru, director medical al Spitalului „Sf. Stelian” din București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.