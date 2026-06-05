Contractul pentru construcția Centrului de Arși din Târgu Mureș, prelungit până la 31 august

Contractul de construire a Centrului de Arși din Târgu Mureș va fi prelungit până la 31 august 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Atilla.

„Ministerul Sănătății a aprobat prelungirea până la data de 31 august a contractului pentru realizarea proiectului „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, în vederea finalizării complete a investiției”, a declarat Cseke Atilla, ministrul Sănătății.