Contractul pentru construcția Centrului de Arși din Târgu Mureș, prelungit până la 31 august

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Contractul de construire a Centrului de Arși din Târgu Mureș va fi prelungit până la 31 august 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Atilla.

„Ministerul Sănătății a aprobat prelungirea până la data de 31 august a contractului pentru realizarea proiectului „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, în vederea finalizării complete a investiției”, a declarat Cseke Atilla, ministrul Sănătății.

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