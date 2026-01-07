Controalele periodice în sarcină și importanța lor pentru sănătatea bebelușilor VIDEO

Monitorizarea sarcinii de către viitoarele mame este foarte importantă pentru că spune multe despre sănătatea lor și a copilului ce va veni pe lume. Anumite probleme medicale pot fi descoperite la timp și tratate astfel încât să nu pună în pericol viața copilului.

„Aceste malformații e bine să le știi. În mod normal o sarcină ar trebui evaluată de cel puțin trei ori de către medicul specialist. Câte una în fiecare trimestru. Aceste evaluări sunt însoțite de analize de sânge și econgrafii care pot diagnostica o mare parte din posibilele probleme ce pot apărea” susține dr. Roxana Iliescu, medic primar neonatologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În cazul unor malformații cardiace, de exemplu, recomandarea medicilor este ca bebelușul să fie adus pe lume într-un centru universitar specializat. Aici medicii vor ști cum să intervină și cum să acorde copilului îngrijirile medicale de care are nevoie.

„Dacă un copil are o malformație cardiacă este important să se nască într-un centru universitar care asigură tratamentul” mai spune dr. Roxana Iliescu, medic primar neonatologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.