Controlul oftlamologic anual, recomandat pacienților cu diabet

„E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi. Colegii mei se luptă, dar uneori rezultatele depind şi de materialul pacientului, unii vin în faze depăşite”, a afirmat dr. Marian Burcea, în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.