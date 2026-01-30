Controlul oftlamologic anual, recomandat pacienților cu diabet

Numeroşi pacienţi diabetici ajung la urgenţă, la Oftalmologie, cu boli foarte grave, în unele cazuri oftalmologii putând face doar foarte puţin pentru a-i ajuta. ”E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi”, spune dr. Marian Burcea, managerul Institutului de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”.

 

„E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi. Colegii mei se luptă, dar uneori rezultatele depind şi de materialul pacientului, unii vin în faze depăşite”, a afirmat dr. Marian Burcea, în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

