Crucea Roșie Română, campanie publică privind donarea de sânge

Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină lansează o campanie publică de conștientizare a donării regulate și voluntare de sânge.

Campania „Faci bine, te simți bine. DONEAZĂ! Sânge pentru viață” a pornit de la realitatea în care trăim, aceea că este nevoie constantă de sânge.

„’În România, vorbim prea des despre donarea de sânge doar atunci când apare o urgență, un accident, o tragedie. Dar trebuie să înțelegem că nevoia de sânge există în fiecare zi, în spitale, pentru pacienți care nu ajung la știri, dar pentru care o pungă de sânge poate însemna diferența dintre viață și moarte. De aceea, mesajul nostru este simplu: să facem din donare un gest firesc, repetat, responsabil. Pe 11 iunie, angajații, voluntarii și colaboratorii Crucii Roșii Române donează sânge. Îi invităm pe toți cei care pot dona să ne urmeze exemplul. Nu pentru Crucea Roșie. Nu pentru o campanie. Ci pentru oamenii care, în fiecare zi, au nevoie de sânge pentru a trăi”, potrivit lui Adrian Halpert, directorul general al Crucii Roșii Române, potrivit Agepres.

Chiar dacă numărul donatorilor a crescut în ultimii ani, nevoia de sânge este permanentă de aceea scopul campaniei este de a promova donarea.

„Prin această campanie, ne dorim să transmitem un mesaj simplu, dar vital: fiecare donare contează, iar fiecare donator poate face diferența între viață și moarte pentru mai mulți pacienți’” susține Tania Bălașa Mihalcia, directorul general al Institutului Național de Transfuzie Sanguină.