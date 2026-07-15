Cseke Attila: Procedurile de recepţie pentru spitalele construite prin PNRR trebuie accelerate şi începute înainte de termen

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, cere ca procedurile de recepţie pentru spitalele construite prin PNRR să fie accelerate şi începute înainte de termenul-limită de 31 august 2026, astfel încât proiectele să fie închise la timp, iar spitalele să intre cât mai repede în etapa de operaţionalizare.

Ministrul Cseke Attila a avut, marţi, o videoconferinţă cu reprezentanţii spitalelor aflate în construcţie prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ai companiilor constructoare şi ai autorităţilor locale pentru a analiza stadiul investiţiilor şi măsurile necesare pentru respectarea termenelor asumate.

Ministrul a cerut ca, acolo unde lucrările permit acest lucru, recepţia să înceapă înainte de termenul-limită de 31 august 2026, astfel încât proiectele să fie închise la timp, iar spitalele să intre cât mai repede în etapa de operaţionalizare.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, situaţia din teren arată că şapte dintre cele opt spitale finanţate prin PNRR au ajuns la un stadiu de execuţie cuprins între 91% şi 100%.

“Excepţia este proiectul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa – Mama şi Copilul, aflat la 69% grad de execuţie. Investiţia va continua prin Programul Operaţional Sănătate (POS) după 31 august 2026, însă ministrul a solicitat ca până atunci să fie decontat un volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR”, se arată în comunicat.

Cseke Attila a subliniat că Ministerul Sănătăţii şi-a îndeplinit toate obligaţiile: facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, iar hotărârile de Guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost realizate.

“Din partea Ministerului Sănătăţii nu există blocaje. De acum înainte, fiecare zi contează. Constructorii, beneficiarii şi autorităţile locale trebuie să accelereze ritmul de lucru şi să înceapă procedurile de recepţie imediat ce stadiul lucrărilor permite acest lucru. Obiectivul este unul singur: finalizarea acestor spitale şi punerea lor în slujba pacienţilor, fără întârzieri. România are nevoie de spitale noi”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Ministerul Sănătăţii anunţă că va continua monitorizarea permanentă a şantierelor şi va urmări îndeaproape respectarea graficelor de execuţie până la finalizarea tuturor investiţiilor.