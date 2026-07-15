Dinți mai albi? Iată ce pericol există dacă exagerăm cu albirea lor VIDEO

Albirea dinților este un proces estetic la care foarte mulți oameni apelează. Din păcate, o albire exagerată poate să creeze probleme dentare.

„După albirea dinților există riscul ca dinții naturali să devină mai sensibili la stimuli precum cald, rece, dulce, acru sau sărat” atrage atenția Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Recomandarea specialiștilor este de a merge periodic la medic pentru controale și igienizări. Astfel, dinții nu vor mai avea tendința să se coloreze, astfel încât să fie nevoie de albire.

„Dacă se merge periodic la un control pentru proceduri de curățare, igienizare și ariflow atunci nu ar mai trebui să apară probleme legate de colorarea dinților” mai spune Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.