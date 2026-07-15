Problemele intime specifice femeilor se tratează doar la medic. Sfatul specialiștilor: Renunțați la leacurile băbești VIDEO

Candidoza și vaginoza reprezintă afecțiuni intime ale femeilor care apar mai ales pe timpul verii. Multe dintre paciente aleg să nu meargă la medic și să se trateze cu „leacuri băbești”. Această atitudine nu face decât să complice starea de sănătate.

„Fiind vară, căldura și muzeala favorizează apariția acestor infecții așa cum sunt candidozele sau vaginozele. Dacă știm regulile de bază și cum să ne ferim de apariția lor, putem scăpa de ele fără probleme” susține dr. Oana Crețu, medic specialist ginecolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Atunci când problemele de sănătate apar, medicii recomandă consultul de specialitate. Încrederea în medici este importantă pentru a nu pune în pericol sănătatea.

„Trebuie să vorbim deschis, pentru că pacientele trebuie să știe că orice problemă o au o putem rezolva împreună. Astfel de apariții a unor infecții nu trebuie să fie un moment de rușine. De multe ori sunt pusă în situația în care pacientele găsesc leacuri băbești și tot ce reușesc este să complice lucrurile” a mai spus dr. Oana Crețu, medic specialist ginecolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.