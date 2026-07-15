„Sănătatea în mișcare”, proiectul prin care copiii sunt învățați să aibă grijă de corpul lor VIDEO

Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică a inițiat un proiect public, la nivelul școlilor din București, ce are misiunea de a-i educa pe copii în privința felului în care trebuie să-și mențină sănătatea corpului.

Proiectul a început cu un sondaj de opinie în rândul elevilor și al părinților acestora.

„Este un proiect pe care l-am început în 2025 și are două faze. Prima este o cercetare pe care am făcut-o pe un număr de 1.200 de adulți și de asemenea proiectul nostru pilor – am mers în 15 unități de învățământ din București – și am discutat cu 3.000 de copii” explică dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, doctor al Programului „Sănătatea în Mișcare”, expert CREDU – Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Concluziile cercetării au fost că deși părinții sunt conștienți de ceea ce trebuie să facă pentru a avea copii sănătoși, puțini sunt cei care pun în practică regulile de bază.

„Concluziile au fost că foarte mulți adulți, cam 85% dintre părinți, sunt preocupați de sănătatea copiilor. Mă refer aici la alimentație, sport, mișcare, utilizarea ecranelor și emoțiile copiilor. Dar, doar 45% dintre ei au reușit să implementeze schimbări de comportament în practică” mai spune dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, doctor al Programului „Sănătatea în Mișcare”, expert CREDU – Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.