„Sănătatea în mișcare”, proiectul prin care copiii sunt învățați să aibă grijă de corpul lor VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică a inițiat un proiect public, la nivelul școlilor din București, ce are misiunea de a-i educa pe copii în privința felului în care trebuie să-și mențină sănătatea corpului.

Proiectul a început cu un sondaj de opinie în rândul elevilor și al părinților acestora.

„Este un proiect pe care l-am început în 2025 și are două faze. Prima este o cercetare pe care am făcut-o pe un număr de 1.200 de adulți și de asemenea proiectul nostru pilor – am mers în 15 unități de învățământ din București – și am discutat cu 3.000 de copii” explică dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, doctor al Programului „Sănătatea în Mișcare”, expert CREDU – Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Concluziile cercetării au fost că deși părinții sunt conștienți de ceea ce trebuie să facă pentru a avea copii sănătoși, puțini sunt cei care pun în practică regulile de bază.

„Concluziile au fost că foarte mulți adulți, cam 85% dintre părinți, sunt preocupați de sănătatea copiilor. Mă refer aici la alimentație, sport, mișcare, utilizarea ecranelor și emoțiile copiilor. Dar, doar 45% dintre ei au reușit să implementeze schimbări de comportament în practică” mai spune dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, doctor al Programului „Sănătatea în Mișcare”, expert CREDU – Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătatea Publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

De ce nemulțumirea continuă chiar și după ce am slăbit. Andrada Popa, fostă campioană la tenis, a explicat de ce kilogramele nu sunt întotdeauna problema EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro