Cu perimenopauza în cabinetul medical. Ce este de făcut și cum poate fi gestionată?

Periomenopauza reprezintă acea pregătire a organismului femeii pentru etapa menopauzei. Apare cu aproximativ 10 ani mai devreme și este caracterizată printr-o serie de simptome fizice sau psiho-emoționale. De foarte multe ori femeile se sperie de aceste simptome și bat la ușile multor cabinete medicale pentru a trata aceste schimbări ale corpului. În realitate, această tranziție este firească și, pentru a trece mai ușor prin ea, trebuie în primul rând acceptată.

„Perimenopauza este perioada care se poate instala cu maxim 10 ani înainte de intrarea la menopauză. Se caracterizează prin insomnii, instabilitate, iritabilitate, lipsa memoriei la anumite persoane care ajung disperate la psihiatru pentru că nu-și imaginează, având menstruații regulate în perioada respectivă cum că aceste tulburări de memorie au legătură cu variațiile hormonale” spune dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În perioada de perimenopauză hormonii nu dispar, ci își modifică nivelul. Există perioade în care au niveluri mai ridicate sau mai scăzute. Toate aceste variații își pun amprenta asupra organismului femeii. Chiar dacă unele sunt tentate să ceară sfatul multor specialiști pentru a înțelege simptomele, în realitate nu se întâmplă nimic ieșit din comun cu organismul lor.

„În această perioadă de perimenopauză nu ne confruntăm cu lipsa totală a hormonilor, ci variază. Când avem un nivel mai mare de estrogen și unul mai mic de progesteron, când invers. Și atunci multe femei nu se gândesc că aceste simptome au legătură cu variația hormonală și de multe ori ajung la alte specialități, iar ceilalți colegi le trimit pe femei mai departe să-și facă analizele hormonale” mai spune dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.