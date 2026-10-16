Cum apare, de fapt, miopia. Explicațiile medicilor VIDEO

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Miopia este un viciu de refracție și are legătură cu anumite deformări care apar la nivelul ochilor. Astfel, vederea este bună la aproape, dar distorsionată la distanță.

„Într-un ochi normal, razele de lumină intră paralel în ochi, către retină și se focalizează într-un punct fix. În momentul în care ochiul se alungește, razele de lumină nu mai pică în punctul fix, ci se unesc într-un punct în fața retinei. Asta, înseamnă că pacientu va vedea bine la aproape, dar neclar la distață”, susține dr. ANA CRISTINA GHIȚĂ, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, Spitalul de Oftalmologie OCULARCARE, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii descriu două forme ale miopiei.

„Există în principiu două noțiuni ale miopiei. Există miopia axială care apare prin alungirea excesivă a globului ocular. Este cel mai des diagnosticată. Vorbim și despre miopia refractivă, mai rar întâlnită, și apare anumite afecțiuni ale corneei sau a cristalinului”, susține dr. ANA CRISTINA GHIȚĂ, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, Spitalul de Oftalmologie OCULARCARE, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Din păcate, boala cunoaște o incidență tot mai crescută. Iar statisticile nu sunt deloc încurajatoare.

„Se pare că suntem în era de bum a miopiei. Statisticile sunt îngrijorătoare. Se preconizează ca până în anul 2050”, a explicat dr. ANA CRISTINA GHIȚĂ, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, Spitalul de Oftalmologie OCULARCARE, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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