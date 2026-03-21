Cum apare dependența de tutun și de ce e greu să renunțăm la țigări VIDEO

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Fumatul este unul din obiceiurile care provoacă foarte repede dependență. Totul din cauza drogului nicotină care ajunge foarte repede în creier și care creează senzația de plăcere. Intensitatea plăcerii este atât de mare încât, oricât de conștienți am fi de riscuri, rațiunea este învinsă.

„Noi medicii spunem că țigara este cea mai eficientă metodă de administrare a drogului numit nicotină. Ea ajunge la creier prin inhalare, mai mult mai repede decât dacă am face o injecție intravenoasă. Inhalarea nicotinei este de fapt toată cheia. Ea ajunge repede la creier, trece repede bariera hemato encefalică, adică trece din sânge în celulele nervoase, dintr-o anumită zonă a creierului, adică centrul plăcerii și al recompensei” explică mecanismele instalării dependenței de tutun, dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumologie, tabacolog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog„, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Având în vedere faptul că ajunge la creier mult mai repede, prin inhalare, nicotina crește nivelul hormonilor care provoacă plăcere. Senzația este intensă și blochează orice încercare a rațiunii care ne spune faptul că tutunul este dăunător pentru organism.

„Noi funcționăm corect doar atunci când ne simțim bine. Avem cele 5 simțuri, iar oamenii au și a șasea sursă a plăcerii numită lobul prefrontal care este zona responsabilă de gânduri și opinii. Prin urmare aceste șase zone sunt conectate la un hub informațional, unde se secretă hormonii plăcerii.

Nicotina ajută la eliberarea endorfinei, de aceea oamenii spun că fumează de plăcere. Plăcerea fiind atât de mare și de rapidă, este greu să lupți cu senzația puternică și cu rațiunea pentru a-ți da seama că nu e bine să fumezi” mai spune dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumologie, tabacolog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog„, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
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