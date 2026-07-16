HoLEP, procedura laser care vindecă adenomul de prostată VIDEO

Consecințele adenomului de prostată asupra calității vieții pacientului pot fi greu de suportat. Din fericire, astăzi există o procedură medicală care poate ajuta pacienții să se recupereze mai repede și să scape de această problemă.

„Procedura pe care m-am concentrat și pe care o practic se numește HoLEp, adică enuclearea prostatei cu lase cu holmiu. În primul rând este important de spus că este vorba despre enucleere„ susține dr. Alexandru Mihalache, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cu ajutorul procedurii, pacientul își poate relua fluxul urinar pe care l-a avut înainte de apariția problemelor de prostată.

„Enucleerea presupune detașarea țesutului care blochează fluxul urinar, chiar de la nivelul capsulei. Și rămâne o cavitate mare, largă, care nu mai blochează micțiunea” mai spune dr. Alexandru Mihalache, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.