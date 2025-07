Cum arată proiectul de eficientizare a cheltuielilor în sănătate. Explicațiile directorului CNAS, Horațiu Moldovan

În cadrul unor declarații publice, Horațiu Moldovan, a precizat faptul că a fost finalizat proiectul de memorandum privind eficientizarea cheltuielilor din sănătate. Proiectul va fi prezentat premierului Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Noi am centralizat, practic, toate propunerile și toate discuțiile din spațiul public, din spațiul instituțional și am așternut – chiar aseară am finalizat cu domnul ministru Rogobete – un proiect de document, de memorandum de eficientizare a cheltuielilor în sănătate pe care mâine o să îl discutăm cu primul ministru. Conține o serie de măsuri foarte importante. Unii le-ar cataloga drept curajoase” a precizat actualul președinte al CNAS, potrivit Agerpres.

Potrivit aceleiași surse, Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a explicat faptul că acest proiect ar putea crea anumite discuții în rândul furnizorilor de servicii medicale.

„Astăzi, pacienții se plâng în principal de un singur lucru: că sunt direcționați dintr-un loc în altul, fără să știe clar unde se pot diagnostica, unde se pot trata, când au acces la servicii medicale. Una dintre cele aproximativ 20 de măsuri propuse din partea CNAS este, practic, o rânduială – în limbaj neacademic – din perspectiva accesului pacientului. Vom construi o platformă de programări online a pacienților, care va fi obligatoriu de implementat de către toți furnizorii care doresc o relație contractuală cu CNAS, astfel încât dacă o pacientă are nevoie de o mamografie și dorește să știe dacă această mamografie se poate efectua în Botoșani, intră pe această platformă, selectează ‘mamografie’, selectează ‘județul Botoșani’ și vede toți furnizorii care se află în relații contractuale cu CNAS” a subliniat Moldovan.