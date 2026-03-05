Cum dezveți copilul de a-și petrece permanent timpul pe telefon. Sfaturi de la psihologi VIDEO

Tot mai mulți copii sunt dependenți de telefoanele inteligente, iar studiile arată că această situație creează grave probleme emoționale celor mici. Un rol semnificativ în relația copiilor cu dispozitivele digitale ar trebui să-l aibă părinții. Adulții ar trebui să fie mai atenți la timpul pe care copiii îl petrec utilizând telefoanele și să găsească alternative pentru a-i ține cât mai departe de ele.

„Aș menționa prezența noastră, ca părinți, cu adevărat în viața copiilor noștri. Ceea ce observ este că mulți copii sunt lăsați liberi, nesupravegheați, în timp ce părinții sunt ocupați. Acest lucru vine la pachet cu lipsa restricțiilor de utilizare a telefoanelor” spune Bianca Pescaru, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Psihologii sunt de părere că interzicerea totală a utilizării telefoanelor mobile de către copii nu reprezintă o soluție. Ei pot avea acces la ele, dar controlat de către părinți.

„Eu sunt de părere că interdicțiile extreme nu sunt benefice și este bine să le permitem copiilor să aibă acces la telefon, dar sub o formă controlată și cu niște limite pe care le explicăm copiilor și le punem în practică” mai spune Bianca Pescaru, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.