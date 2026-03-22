Cum explică medicii creșterea numărului tinerilor care vapează VIDEO

Vapatul este unul dintre obiceiurile nesănătoase tot mai des întâlnite în rândul tinerilor. Există însă un motiv pentru care tinerii preferă vapatul și țigările electronice în detrimentul țigărilor clasice.

În cazul țigărilor clasice, efectele pe care substanțele toxice le conțin se instalează imediat, iar acest lucru nu este pe placul adolescenților.

„Țigara clasică conține multă nicotină, substanța care induce foarte repede dependența. Ea vine la pachet cu multe substanțe toixice și iritante. La primele utilizări ale țigării, sunt mulți adolescenți care au dureri de cap și tușesc. Simt imediat efectele țigărilor clasice și renunță la ele” spune dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumologie, tabacolog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog„, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În cazul țigărilor electronice, aceste efecte sunt diminuate sau se instalează mai târziu, de aceea sunt utilizate mai des de către tineri.

„În cazul țigărilor electronice aceste efecte immediate sunt foarte vagi și nu atât de deranjante și de aceea ajung atât de repede dependenți. Iar țigările clasice având un număr și mai mare de substanțe toxice pot genera reacții adeverse mult mai repede decât celelalte” mai spune dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumologie, tabacolog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog„, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Indiferent dacă aleg țigările clasice sau pe cele electornice, efectul lor este la fel de nociv.

„Această comparație între efectele tigarilor clasice și ale celor electronice nu mai contează pentru că ambele dau dependență” mai spune dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumologie, tabacolog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog„, prezentată de Eugenia Foarfecă.