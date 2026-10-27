Cum explică medicii stomatologi teama pacienților cu privire la radiografiile dentare VIDEO

În tratamentul stomatologic, imagistica medicală joacă un rol fundamental. Practic, pe baza imaginilor radiologice, medicul stomatolog stabilește întregul plan de tratament. Aceste imagini ajută medicul să observe problemele dentare ale pacienților.

În multe situații sunt necesare mai multe radiografii, iar acest aspect creează disconfort pacienților. În primul rând, oamenii se tem de faptul că expunerea repetată la radiații le-ar putea afecta sănătatea. În realitate, acesta este doar un mit, pentru că nivelul de radiații care ajunge în organism printr-o astfel de procedură este extrem de scăzut. Apoi, pacienții nu se arată dispuși să plătească de mai multe ori pentru același tip de investigație.

„Și în 2026, pacienții se tem de efectuarea radiografiilor dentare. Au impresia că medicul stomatolog recomandă efectuarea prea multor astfel de examene medicale. Aici apare frica de iradiere. Iar al doilea aspect ține de latura economică. Sunt, într-adevăr, niște costuri. Pacientul vine și spune: «Ok, am făcut deja o radiografie în care se observă toți dinții. De ce mai trebuie încă o radiografie? De ce trebuie să mai fac 3D?»”, susține dr. Laur Iacob, medic dentist, specialist în imagistică dentară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii stomatologi susțin că toate aceste recomandări sunt justificate și nu au la bază intenția de a le face rău. Medicii au nevoie de imagini radiologice pentru a putea efectua corect tratamentul și pentru a pune diagnosticul potrivit.

„Nimic din ce li se recomandă nu este de pomană. Niciun medic stomatolog nu recomandă radiografii fără sens. Medicul are nevoie de aceste investigații pentru a efectua tratamentul corespunzător”, mai spune dr. Laur Iacob, medic dentist, specialist în imagistică dentară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.