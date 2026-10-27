Ecografia abdominală și beneficiile pentru sănătatea organismului VIDEO

Ecografia abdominală reprezintă un examen imagistic ce ajută medicii să descopere eventualele probleme medicale ale organelor interne din cavitatea abdominală.

Explorarea ecografică este simplu de realizat, nu provoacă durere sau expunere la radiații.

„O dată la doi, trei ani ar trebui făcută o ecografie abdominală de rutină. Studiază ficatul, vezica biliară, splina. Studiază dacă există un proces expansiv la nivel abdominal. Însă nu orice durere abdominală înseamnă gata, că au apărut pietrele la fiere sau că avem probleme la nivelul vezicii biliare”, recomandă dr. Dan Dumitrescu, medic specialist chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De cele mai multe ori, oamenii ajung să solicite un examen ecografic atunci când resimt durere în capul pieptului. Cauzele care provoacă această durere sunt multiple.

„Durerea la nivelul epigastrului poate avea multe cauze. Pe de o parte, poate să fie durerea inițială ca la o afectare de la nivelul vezicii biliare. Ulterior, de la această durere în epigastru, ea poate migra către zona dreaptă”, mai spune dr. Dan Dumitrescu, medic specialist chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.