Cum funcționează platforma e-Sănătatea mea la două luni de la lansare. Medic de familie: E departe de a fi ceea ce trebuie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a promis pacienților și furnizorilor de servicii medicale din România o adevărată revoluție în privința accesului la servicii medicale prin lansarea platformei e-Sănătatea mea.

Prin intermediul aplicației digitale, pacienții ar fi trebuit să se programeze la medicii din ambulatoriu și să beneficieze de bilete de trimitere, în format electronic. Medicul Sandra Alexiu susține însă că platforma este departe de a fi funcțională așa cum s-a promis.

„Primul segment sunt ambulatoriile de specialitate din anumite județe, pentru că se pioltează. Ceea ce știm noi acum sunt ultimele declarații ale fostului președinte CNAS. Înrolarea pacienților este doar un aspect, și se face dificil pentru că trebuie să-și creeze identitate electronică, lucru care nu e deloc ușor. Înrolarea tuturor furnizorilor de servicii medicale se face de către CNAS. Accesul în platforma respectivă este o chestiune de durată”, susține dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, platforma încă nu a fost adaptată pentru a oferi toate informațiile promise pacienților, dar și medicilor. Mai mult, biletele de trimitere nu pot fi încă eliberate prin intermediul aplicației.

„Pe de altă parte, lucrurile nu arată bine. În platformă nu se văd decât unele cheltuieli, nu cum se spunea la început că poți obține trimiteri, să scăpăm de birocrație. Colegii mei au început să se întrebe dacă mai cumpără bilete de trimitere, pentru că totul părea simplu. Suntem departe de acest obiectiv”, mai spune dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.