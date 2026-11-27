Frenul lingual este o bandă subțire de țesut care leagă partea inferioară a limbii de podeaua cavității bucale. De cele mai multe ori, această deficiență poate fi descoperită în urma controalelor pediatrice. Acest țesut împiedică alimentarea corectă a copilului, iar medicii pot constata că cel mic nu ia în greutate și solicită controale amănunțite.

„Pur și simplu apare o problemă de alimentație. Cel mic nu se alimentează suficient. Plânge recurență după masă sau nu ia suficient de mult în greutate. La controalele periodice se pune această întrebare legată de alimentație. Cei mai mulți copii sunt născuți normal, iar la un examen clinic este vizibilă această deficientă”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Sunt însă situații în care deficiența trece neobservată și poate fi descoperită abia în viața de adulți. La maturitate, frenul lingual poate afecta conformația întregii danturi.

„Sunt însă și situații în care această problemă poate fi descoperită în viața de adult. Atunci, poate provoca deficiențe. Afectează alinierea dentară, pot să apară retracții gingivale”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.