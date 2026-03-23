Cum se administrează corect suplimentele care conțin creatină VIDEO

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Creatina este un supliment care ne ajută să rezistăm atunci când ne propunem să facem exerciții fizice intense. Există anumite produse care o conțin direct, însă doza poate fi ajustată și cu suplimente care conțin doar creatină. Iar modul de administrare este foarte simplu.

„Unele produse combină creatina cu carbohidrați și proteine. Sunt acele produse de refacere post efort și care deja au creatina globată în doza respectivă. Dacă ei un produs de sine stătător, poți să iei pur și simplu 5 grame. Nu are gust și miros, e ca o sare, o putem pune într-un pahar cu apă” susține dr. Șerban Damian, medic specialist nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mai mult, suplimentele care conțin creatină nu trebuie adaptate în funcție de vârstă sau greutate.

„Sunt anumite suplimente pentru care nu se fac dozaje în funcție de vârstă sau greutate. S-a constatat că în cazul creatinei se poate administra indiferent de acești factori” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Cosmopharm, Exclusiv, Video
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