Cum tratăm eficient tusea rămasă după o răceală VIDEO

Este sezonul gripelor și al răcelilor, iar multe persoane care s-au îmbolnăvit resimt acum o tuse sâcâitoare. Medicii spun că această tuse reziduală trebuie tratată pentru că poate provoca multe complicații.

„90% dintre oameni rămân cu o tuse. Viroza aduce după sine o tuse reziduală care poate fi chinuitoare, uscată, ne scoală din somn și totdeauna această tuse nu trebuie lăsată să treacă de la sine. Această tuse poate să creeze inflamții. Peste ea putem lua un nou virus și atunci va fi și mai rău” atrage atenția dr. Ruxandra Constantina, medic de familie – competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Tratamentul tusei reziduale de după viroză sau gripă trebuie administrat în funcție de tipul tusei. Astfel, cea seacă se tratează cu un anumit tip de medicamente, în timp ce pentru tusea productivă trebuie să primim alte tratamente.

„Dacă este seacă poate să fie de natură alergică, cu sedative calmante ale tusei treubie tratată. Dacă trebuie s-o stimulăm să fluidificăm secrețiile, atunci cu expectorante. Fie că e vorba despre medicamente în asociere cu ceaiuri sau siropuri. Ideea e să fie tratată” mai spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie – competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.