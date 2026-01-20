Cum trebuie curățat tenul pentru a evita apariția acneei VIDEO

În farmacii există multe produse dedicate curățării feței, însă nu toți care le utilizează le aplică așa cum trebuie. Medicii oferă sfaturi despre cum trebuire realizată curățarea corectă a feței.

„Un lucru pe care-l văd frecvent și anume faptul că majoritatea oamenilor se spală pe față cu apă micelară sau cu lapte demachiant fără a utiliza gelul de curățare. Eu recomand pacienților mei să se spele cu gelul de curățare și cu apă și să spele timp de 1 minut” spune dr. Andreea Mareș, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Gelul de curățare trebuie folosit pentru spălarea feței înainte de aplicarea apei micelare. În niciun caz nu trebuie utilizat săpunul.

„Nu există ceva mai bun pentru curățarea tenului decât apa și săpunul și atunci cred că e bine să facem asta. Nu se recomandă săpunul de mâini, ci acele produse special concepute pentru curățarea feței” mai spune dr. Andreea Mareș, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

