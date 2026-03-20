Dana Sota, operație robotică la șold VIDEO

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Renumita expertă în beauty din România, Dana Sota, a fost diagnosticată cu coxartroză, o boală a cărei metodă de tratament implică înlocuirea articulației șoldului prin intervenție chirurgicală. Vedeta a optat însă pentru o intervenție minim invazivă cu ajutorul robotului chirurgical.

„La momentul în care am decis să fac operația nu era vorba despre durere. A fost însă un semnal de alarmă, în sensul că resimțeam o jenă. Am fost curioasă să aflu care este sursa ei. Am senzația că la mine totul a evoluat foarte repede. Am auzit și eu alți prieteni că, că o poți duce pe picioare ani de zile. Eu am stat un an și jumătate” spune Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție„, prezentată de Dorina Pîslaru.

Medicul care a operat-o a fost dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Specialistul susține că intervenția poate fi realizată în momentul în care realizăm faptul că viața ne este afectată.

„Momentul în care tu decizi să te operezi este momentul în care simți că viața ta, calitatea vieții tale de fapt, începe să fie afectată” susține dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Categorii: Exclusiv, Video
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